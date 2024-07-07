خارجية بريطانيا: نريد وقفا لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي أن هناك ضغوطا تواجه حزب العمال لاتخاذ إجراء حول ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية في غزة، موضحا أنه "يريد العودة إلى موقف متوازن"، وأنه سيستخدم كل الجهود الدبلوماسية للدفع من أجل وقف إطلاق النار قائلا " نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار ، وندعو إلى ذلك منذ نهاية العام الماضي .. يجب وقف القتال و دخول المساعدات".

جاء ذلك في مقابلة أجراها لامي مع صحيفة /الجارديان/ البريطانية قبل أول رحلة دولية له كوزير للخارجية إلى ألمانيا.

وأوضح لامي أنه ينبغي على بريطانيا إعادة التواصل مع بقية العالم من خلال تحولات كبيرة في سياسة تغير المناخ، وفي علاقات الدولة مع أوروبا ومع الجنوب العالمي.

وقال لامي "العالم مكان منقسم وخطير، وهذه لحظة جيوسياسية صعبة تنطوي على تحديات ضخمة بالنسبة لبريطانيا، لكنني متحمس للمشروع الذي يعيد ربط بريطانيا بالمجتمع العالمي".

وأضاف أن المملكة المتحدة ظلت لسنوات عالقة في "حوار يركز على الداخل"، إذ أدى تأثير استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وسنوات من الجهود المتعثرة لتنفيذه إلى امتصاص الطاقة السياسية ، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن ينتهي الآن، ويجب على بريطانيا أن تبدأ في إعادة التواصل مع العالم.

كما أشار إلى أن مجالات التعاون مع أوروبا تشمل الطاقة والمناخ، ولكن الأمر الأكثر إلحاحا هو الأمن .. مضيفا : "مع نشوب حرب في أوروبا، يجب علينا مواصلة الإنفاق الدفاعي والعمل بشكل وثيق".

وأوضح لامي أنه ينظر إلى ما هو أبعد من جيران المملكة المتحدة، و"العلاقة الخاصة" عبر المحيط الأطلسي، للتركيز على إعادة ترتيب العلاقات مع الدول عبر الجنوب العالمي، والتكيف مع عالم متعدد الأقطاب.

"حزب الله" يمطر شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ بعد اغتيال القيادي "ميثم العطار" في غارة على بعلبك

أطلق حزب الله اللبناني، عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، بعد يوم من اغتيال الجيش الإسرائيلي ميثم العطار، القيادي في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في غارة على بعلبك.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، اليوم /الأحد/، نقلا عن نجمة داود الحمراء - إن رجلا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة من شظايا صاروخ سقط في الجليل الأسفل، واستدعى نقله إلى مركز "بيداه" الطبي.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقها حزب الله عن حرائق في عدة مناطق في شمال إسرائيل، وقالت خدمة الحرائق والإنقاذ إنها تكافح من أجل إخماد الحرائق بمنطقة "كيدمات جليل" الصناعية، وكفار زيتيم، ولافي، وهاتسوريم.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق المذكورة، والواقعة على مسافة 35 كيلومترا في عمق إسرائيل من الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الليلة الماضية اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" ميثم مصطفى العطار، في غارة جوية على بعلبك.

وزعم الجيش أن العطار عنصر رئيسي في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، وقاد العديد من أنشطة الوحدة وشارك في تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات ضد إسرائيل.

وسافر "ميثم" - حسب بيان جيش الاحتلال - إلى إيران عدة مرات، حيث اكتسب المعرفة وساعد في بناء قوة منظمة حزب الله وترسانة الأسلحة الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القضاء عليه يضر بشكل كبير بقدرات وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

وتتصاعد الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي وحرب إسرائيل على قطاع غزة التي أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 38 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مفقود إلى جانب تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية بالقطاع.