حزب الله يمطر شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله اللبناني، عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، بعد يوم من اغتيال الجيش الإسرائيلي ميثم العطار، القيادي في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في غارة على بعلبك.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، اليوم الأحد، نقلا عن نجمة داود الحمراء - إن رجلا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة من شظايا صاروخ سقط في الجليل الأسفل، واستدعى نقله إلى مركز "بيداه" الطبي.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقها حزب الله عن حرائق في عدة مناطق في شمال إسرائيل، وقالت خدمة الحرائق والإنقاذ إنها تكافح من أجل إخماد الحرائق بمنطقة "كيدمات جليل" الصناعية، وكفار زيتيم، ولافي، وهاتسوريم.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق المذكورة، والواقعة على مسافة 35 كيلومترا في عمق إسرائيل من الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الليلة الماضية اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" ميثم مصطفى العطار، في غارة جوية على بعلبك.

وزعم الجيش أن العطار عنصر رئيسي في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، وقاد العديد من أنشطة الوحدة وشارك في تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات ضد إسرائيل.

وسافر "ميثم" - حسب بيان جيش الاحتلال - إلى إيران عدة مرات، حيث اكتسب المعرفة وساعد في بناء قوة منظمة حزب الله وترسانة الأسلحة الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القضاء عليه يضر بشكل كبير بقدرات وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

وتتصاعد الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي وحرب إسرائيل على قطاع غزة التي أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 38 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مفقود إلى جانب تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية بالقطاع.

رئيس الوزراء الياباني: نأمل أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، عن أمله في أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز الوفاق مع الدول الأخرى.

جاء ذلك - حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - في تهنئة رئيس الوزراء الياباني لمسعود بيزيشكيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، معربا عن أمله في التعاون عن كثب معه.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت - أمس - فوز المرشح الرئاسي مسعود بيزيشكيان، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت أمس الأول الجمعة متغلبا على منافسه سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، أن بيزيشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات.. فيما حصل جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، وذلك بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

ودعت إيران إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الماضي لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في 19 مايو الماضي إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.