خوفًا من الانقسام.. ملك ماليزيا يحذر المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (د ب أ)

حث ملك ماليزيا السلطان إبراهيم المواطنين على عدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى أماكن للجدال، منتقدا آخرين تؤدي أفعالهم للانقسام والصراع.

كما حذر السلطان إبراهيم من التطرف، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالعرق والديانة.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن السلطان إبراهيم قال خلال احتفالات العام الهجري الجديد في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات اليوم الأحد " لا تسيئوا للأخرين، ولا تتسببوا في انتشار المحتويات المسيئة، حيث أن ذلك لن يسبب سوى الانقسام والصراع".

واعترف ملك ماليزيا بالتحديات التي يواجهها المواطنون اليوم في ظل التدفق غير المقيد للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يصعب تنظيمها.

ولذلك، شدد ملك ماليزيا على أهمية أن يمارس الماليزيون الحذر عند الحصول على معلومات دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتعين أن يتأكدوا من أن المحتوى أصلي ومن مصادر موثوق بها.