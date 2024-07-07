بعد حلقة إبراهيم فايق.. تحرك برلماني عاجل بسبب وفاة الراحل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة، بخصوص ملابسات تعاقد اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

وقال إمام: تابعت كما تابع جموع الشعب المصري الحلقة التي قدمها الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق يوم السبت ٦ يوليو، التي أوضح فيها ملابسات حول تعاقد وسفر اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

واستقبل "فايق" مداخلات متعددة منها مداخلة للمتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة وكذلك أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

واستعرض الحديث أوراقًا رسمية وقرارات وزارية صادرة من الوزارة لسفر اللاعب، التي أقر وكيل اللاعب مخالفتها للغرض "المعلوم" من السفر.

وقال النائب.. بناء عليه: ما الملابسات التي صدر فيها هذا القرار الوزاري بسفر اللاعب، وهل توافر للوزارة الموقف الحقيقي للاعب؟ من المسؤول عن ما ألم باللاعب الراحل من ضرر جراء ما سارت عليه الأمور؟.