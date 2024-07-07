عقب خروجه من دور الثمانية.. أردوغان يشيد بأداء المنتخب التركي في كأس أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على خسارة منتخب بلاده لكرة القدم أمام هولندا، مثنيًا على الأداء "الرائع" للمنتخب التركي.

ووصف أردوغان منتخب بلاده بـ "البطل" رغم الخروج من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا عقب الخسارة بصعوبة على يد هولندا 1 /2 مساء السبت في دور الثمانية.

وزار أردوغان الفريق داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة التي جرت في الاستاد الأولمبي ببرلين، بعدما حضر المباراة رفقة زوجته أمينة.

وقال أردوغان "أهنئكم جميعا، أنتم الأبطال بصرف النظر عن نتيجة اليوم".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله "سنواصل هذا العمل في المستقبل".

وصافح الرئيس التركي لاعبي منتخب بلاده ومن بينهم المدافع ميريح ديميرال الذي تعرض للإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد قيامه بتحية الذئاب الرمادية المثيرة للجدل أثناء احتفاله بهدفه في شباك النمسا في دور الـ16.

من جانبه قال حميد التينتوب مدير المنتخب التركي لمحطة "ماجينتا" أن تحية الذئاب الرمادية ليست السبب في حضور أردوغان إلى المباراة.

وأشار "تم الاتفاق على ذلك مسبقا بأن رئيس بلدنا يرغب في حضور هذه المباراة، ليس للأمر علاقة بالواقعة أو بقرار يويفا".