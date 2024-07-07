شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مخرجات اجتماع أمناء الحوار الوطنى يمد جسور الثقة مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن بيان اجتماع مجلس الأمناء للحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة يؤكد علي أن الحوار الوطني يمد جسور الثقه مع الحكومة، ويؤكد دعمه للوزراء الجدد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

واعتبر الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن الحوار الوطني في هذا البيان قد أكد علي أنه قادر على إدارة طرح كافة الموضوعات المطروحة سواء كانت من الحكومة أو من الرأي العام أو الأحزاب وهو ما تلاحظ في البيان بوضع قضية الدعم والثانوية العامة علي رأس أجندة الحوار الحالية.

وأضاف عناني أن البيان أكد علي أن الحوار الوطني يسعي مع الحكومه الجديده فيما بدأه من وضع التوصيات الخاصة بالحوار قيد التنفيذ.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب أن الحوار الوطني أصبح قادر علي إداره كل الملفات الحرجه والملحة والعاجلة وهو ما يؤكد علي أهمية استمرار الحوار الوطني كهمزة وصل قوية بين المواطن والحكومة.

ويؤكد الحزب علي دعمه الكامل للحوار بشكله الجديد، مما سيكون له اثر في إثراء للحياة السياسية المصرية مع وجود مشاركة مجتمعية وحزبية للحكومة في تنفيذ ماهو مطلوب ومرجو منها من أجل المواطن.