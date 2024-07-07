حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتمت اصابته بشكل مباشر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:50) من نهار يوم الأحد 07-07-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي وقت سابق، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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