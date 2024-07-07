حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتمت اصابته بشكل مباشر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (11:50) من نهار يوم الأحد 07-07-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا".