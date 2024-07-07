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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال شرقي فنزويلا

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واس - كراكاس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الشمالي الشرقي لفنزويلا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 39 كيلومترًا شمال غربي جويريا وعلى عمق 108.8 كيلومترات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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