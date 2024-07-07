شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال شرقي فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الشمالي الشرقي لفنزويلا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 39 كيلومترًا شمال غربي جويريا وعلى عمق 108.8 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.