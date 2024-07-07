أوكرانيا: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء هجمات روسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأحد إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أُصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 17 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين، في تصريحات (نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، أن القوات الروسية استهدفت 17 بلدة، من بين ذلك، كريشينيفكا وأنتونيفكا وميخائيليفكا وأوروزين وكيزوميس وبرهونكا وبيريسلاف ونوفوبيسلاف وبريوزيرن ودنيبروفسكي وستانيسلاف وبريدنيبروفسكي وخيرسون.

وقصف الجيش الروسي المناطق السكنية في هذه البلدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى متعدد الطوابق و10 منازل خاصة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف الروسي أصاب أيضًا مباني إدارية ومنشأة لتقديم الطعام ومتجرا، ولُحقت أضرار بالسيارات الخاصة.

وفي سياق متصل، قال قائد القوات الجوية للجيش الأوكراني الجنرال ميكولا أوليشوك، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 13 طائرة روسية دون طيار من طراز شاهد، كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكر المسئول الأوكراني أن "الجيش الروسي هاجم أوكرانيا حتى صباح اليوم الأحد بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم و13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 تم إطلاقها من منطقة كورسك".

وأضاف أن "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، أسقطت الطائرات في مناطق كيروفوهراد وخاركيف وسومي وبولتافا".

وزير العمل الصومالي ومسؤول أممي يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الصومالية محمد علمي إبراهيم، مع الممثل الدائم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال ليونيل لورينز، عددا من القضايا المهمة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، سبل تطوير تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فضلا عن تعزيز جمع المعلومات، واستهداف جهود الحد من الفقر، وتطوير مستقبل دائم.

اليمين المتطرف الإسرائيلي يستغل حكومة نتنياهو لشرعنة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

قالت وزيرة المشروعات القومية والمستوطنات الإسرائيلية أوريت استروك، اليوم /الأحد/ إن الأشهر الأخيرة، كانت بمثابة "وقت المعجزات" بالنسبة للحركة الاستيطانية، وذلك بعد اعتراف حكومة بنيامين نتنياهو، وشرعنتها 8 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية خلال أسبوع.

وفي مقطع فيديو نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت الوزيرة "ليس واضحا إذا كانت هذه الحكومة ستستمر.. وطالما بقيت هذه الحكومة في السلطة فيجب علينا بذل أكبر جهد ممكن"، في إشارة إلى شرعنة أكبر قدر ممكن من البؤر غير القانونية في الضفة الغربية.

تأتي تصريحات الوزيرة بعد اعتراف إسرائيل بثلاث بؤر استيطانية غير قانونية وهي محانا جادي، وجفعات حنان، وكيديم أرافا، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أسبوع، من تصويت الكابينيت على شرعنة خمس بؤر أخرى.

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء الماضي أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث أعلنت 2965 فدانًا كأراضي دولة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" - الذي تنتمي إليه استروك - إن قرار الحكومة بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية..الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرًا وجوديًا مباشرًا على دولة إسرائيل على حد قوله.