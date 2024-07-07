فرنسا: 26.63% شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم /الأحد/، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 (حيث بلغت 18.99%).

وأوضحت وزارة الداخلية- في بيان، اليوم- أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.

وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".

ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، ويظل حتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.

ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وُصفت بالتاريخية يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي. وحصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه خلال الجولة الأولى على نسبة 33.15% من الأصوات، بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04%.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء هجمات روسية على 17 بلدة في خيرسون

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأحد إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أُصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 17 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين، في تصريحات (نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، أن القوات الروسية استهدفت 17 بلدة، من بين ذلك، كريشينيفكا وأنتونيفكا وميخائيليفكا وأوروزين وكيزوميس وبرهونكا وبيريسلاف ونوفوبيسلاف وبريوزيرن ودنيبروفسكي وستانيسلاف وبريدنيبروفسكي وخيرسون.

وقصف الجيش الروسي المناطق السكنية في هذه البلدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى متعدد الطوابق و10 منازل خاصة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف الروسي أصاب أيضًا مباني إدارية ومنشأة لتقديم الطعام ومتجرا، ولُحقت أضرار بالسيارات الخاصة.

وفي سياق متصل، قال قائد القوات الجوية للجيش الأوكراني الجنرال ميكولا أوليشوك، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 13 طائرة روسية دون طيار من طراز شاهد، كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكر المسئول الأوكراني أن "الجيش الروسي هاجم أوكرانيا حتى صباح اليوم الأحد بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم و13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 تم إطلاقها من منطقة كورسك".

وأضاف أن "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، أسقطت الطائرات في مناطق كيروفوهراد وخاركيف وسومي وبولتافا".