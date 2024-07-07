حركة فتح: ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في حرب استنزاف بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم حركة فتح ، عبد الفتاح دولة، اليوم /الأحد/ أنه ليس من مصلحة قوات الاحتلال الإسرائيلية الدخول في حرب استنزاف بقطاع غزة ، بالرغم من حجم الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني، لكنها لن تكون حربا سهلة عليهم داخل القطاع .

وقال دولة في مداخلة لقناة "النيل الإخبارية "، :"إن حركة حماس وحكومة نتانياهو ترغبان في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فحكومة الاحتلال تريد تحرير أى عدد من الآسرى من خلال هذا الاتفاق، خاصة بعد انتهاء ما أسمته بالمرحلة الثانية من العدوان على قطاع غزة"، لافتا إلى أنه لم يتبق فى القطاع أى أهداف بعد وصول قوات الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على كامل قطاع غزة .

وأشار إلى أن حرب الإبادة الجماعية مازالت مستمرة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ولم تتوقف يوما واحدا، وهناك أنباء تفيد بوجود اتفاق لوقف اطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، معربا عن رغبته في التوصل لاتفاق وشيك وألا يقوم نتانياهو برفضه مرة أخرى .

وأضاف أن حكومة الاحتلال هى من تعيق تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار تحت مبرر استمرار الحرب، وحتى تتمكن من تحقيق كامل أهدافها المتمثلة فى تدمير قطاع غزة وإقامة مناطق عازلة، لافتا إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن 26% من القطاع تم السيطرة عليه، تحت مسمى المنطقة العازلة، بالإضافة إلى احتلال المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن حركة حماس تراهن على عدم قدرة الاحتلال على البقاء فى غزة أكثر من ذلك، لكونها لا تستطيع الاستمرار فى حرب الاستنزاف، أو أن حماس تدرك تماما أن حجم الخسائر بات كبيرا ولا يوجد أمامها إلا الموافقة على هذا الاتفاق.

إجلاء أكثر من 5700 شخص بعد تصدع سد بمقاطعة "هونان" وسط الصين

قامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من 5700 شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في مناطق آمنة بعد تصدع سد بمقاطعة "هونان" وسط البلاد مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية في بكين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن جراء تصدع السد، مشيرة إلى أنه يتم توزيع وجبات غذائية ومياه شرب نظيفة بمراكز الإيواء المقام بعضها بمدارس في منطقة "هوارونج" بإقليم "هونان".

ونقلت الشبكة الإخبارية لقطات حية من داخل أكبر مركز للإيواء حيث يقوم المتطوعون بتوزيع الملابس والوجبات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية على الأشخاص المتواجدين بالداخل، كما أوضحت أنه يتم أيضا توفير رعاية طبية داخل المدرسة .

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت تجري على قدم وساق حيث تستخدم فرق الإغاثة الآلات الثقيلة لوضع الحجارة على طرفي السد في محاولة لسد الفجوة الناجمة عن تصدعه.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وجه يوم أمس (السبت) السلطات المعنية ببذل جهود انقاذ وإغاثة شاملة في أعقاب تصدع سد بمقاطعة "هونان" الواقعة بوسط البلاد.

الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي انطلقت صباح اليوم /الأحد/.

وقام ماكرون وقرينته بريجيت بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع في "لو توكيه" بمنطقة "با دو كاليه" (شمالي فرنسا)، وقام بمصافحة المواطنين الذين جاؤوا للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، أمام أكثر من 49 مليون ناخب، مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 501 نائب من المرشحين المتبقين، حيث تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى، وذلك لانتخاب إجمالا 577 نائبا في البرلمان الفرنسي.