افاد موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي بإصابة 5 جنود اسرائيليين، 2 منهم وصفت جراحهما بالخطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه الجليل. بدورها، اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل بمنطقة الجليل الأدنى لإخماد حرائق نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر حدشوت بزمان: إصابة 5 جنود 2 منهم وصفت جراحهما بالخطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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