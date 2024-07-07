أ ف ب: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية عند الظهر هي الأعلى منذ 1981

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت ظهر الأحد 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى.

وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981(28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.