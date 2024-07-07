حماس: ننتظر الرد الإسرائيلي على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة

اعلن مسؤولان في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إن الحركة تنتظر ردا إسرائيليا على اقتراحها لوقف إطلاق النار، وذلك بعد خمسة أيام من قبولها لجزء رئيسي من خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

واوضح أحد مسؤولَي حماس لـ "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه، "تركنا ردنا مع الوسطاء وننتظر سماع رد الاحتلال".

وأفاد مسؤول فلسطيني آخر، مطلع على المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، بأن هناك محادثات مع إسرائيل عبر وسطاء قطريين. واردف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ "رويترز"، "ناقشوهم في رد حماس ووعدوهم برد خلال أيام".

وطرح الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو أيار الماضي الخطة المكونة من ثلاث مراحل والتي تضطلع فيها قطر ومصر بدور الوساطة. وتهدف الخطة إلى إنهاء الحرب وتحرير نحو 120 اسيرا لإسرائيل في قطاع غزة.

واكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع لكنه لم يقدم أي جدول زمني مفصل.