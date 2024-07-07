الرئيس الإيراني المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى في مطلع آب

يؤدي الرئيس الايراني المنتخب مسعود بيزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع آب ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من آب" على أن "يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة".
ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصًا من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.
ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بيزشكيان موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، رسمياً.
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