النشرة: انفجار صواريخ اعتراضية في اجواء ميس الجبل وحولا ويارون

انفجرت صواريخ اعتراضية فوق اجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط، كما يحلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط . كما افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن تعرض اطراف بلدتي القنطرة والطيبة ووادي السلوقي لقصف مدفعي اسرائيلي من مرابض الجيش الاسرائيلي، وسبق ذلك انفجار صواريخ اعتراضية في اجواء بلدتي ميس الجبل وحولا.

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