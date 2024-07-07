عواصف رعدية عنيفة تضرب النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت عواصف رعدية عنيفة أجزاء كبيرة من ولايتي "سالزبورغ" و"النمسا العليا" ، وتسببت في حدوث خسائر مادية وإصابة عدة أشخاص.

وأخذت العواصف شكل الأعاصير الخطيرة في العديد من الأماكن، وبلغت سرعة الرياح نحو 100 كم/ساعة في مدينة "لينز" عاصمة الولاية.

وألغت قوات الدفاع المدني "مهرجان فرسان العصور الوسطى" في مركز العاصمة بعد هبوب العاصفة وهطول الأمطار الغزيرة.

وقال بيان لهيئة الدفاع المدني إنه تم تنفيذ نحو 200 مهمة إنقاذ في ولاية "النمسا العليا"، ومشاركة أكثر من 2500 رجل إطفاء، بسبب تعرض الأشخاص لإصابات متنوعة نتيجة لسقوط الأشجار والفروع على خطوط التيار الكهربائي وأسطح المنازل والسيارات والمنازل في أماكن متفرقة.