"الدفاع الروسية": مقتل 1600 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، بمقتل نحو 1600 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن بيان لوزارة الدفاع، أن وحدات من مجموعة قوات الشمال (سيفير) نجحت بهزيمة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 5 هجمات مضادة، وقضت على نحو 175 عسكريا أوكرانيا، مضيفةً أن وحدات من مجموعة قوات الغرب (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 450 عسكريا أوكرانيا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات الجنوب (يوج) حسنت تموضعها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 380 عسكريا أوكرانيا.

وأشار إلى أن وحدات من مجموعة قوات المركز (تسينتر) قامت بتحرير بلدة /شيجاري/ الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحسين تمركز القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 6 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 340 عسكريا أوكرانيا، كما حسنت وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك) تموضع قواتها، وتم القضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وصل عددهم إلى نحو 145 عسكريا أوكرانيا.

ولفت إلى أن وحدات من مجموعة قوات (دنيبر) قضت على نحو 100 عسكري أوكرني تابعين لمختلف التشكيلات العسكرية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه.. أعلنت عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، تدمير رادار لرصد الأهداف الجوية ومنصتي إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي (باتريوت) ومعدات طيران، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية في 119 نقطة.

كما نجحت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية و3 قنابل جوية موجهة (هامر) وقذيفتين لراجمات (هيمارس).

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بلبنان دون وقوع إصابات

استهدفت غارة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على بلدة الناقورة بلبنان منزلا يعود لآل مهدي، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام، أن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق أجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط.

كما حلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط ، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب.