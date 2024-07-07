بالصور.. وفد الرابطة الصينية للتبادل الزراعي يصل الوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفد الرابطة الصينية للتبادل الزراعي الدولي، ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، برئاسة الدكتور فو وينجي الأستاذ بالجامعة الزراعية الصينية، والسيد وو تشنتاو نائب رئيس الرابطة الصينية، والدكتور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في مستهل زيارتهم للمحافظة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة.

وتفقد أعضاء الوفد في بداية جولتهم بالمحافظة، حديقة 30 يونيو بالخارجة وغرس فسائل النخيل ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظ، مشيدين بنجاح الدولة المصرية في صدارة الدول المصدرة لأجود أنواع التمور حول العالم.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه يجري تنفيذ خطة شاملة للتوسع فى تصدير محصول البلح، من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول، وتصدير تمور المُحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتى كان آخرها كندا - روسيا- إندونيسيا - المغرب من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومى ينتج حوالى 25 صنفا من منتجات التمور المصنعة، تتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السوداني والفستق واللوز، وبلح مغطى بالشيكولاتة والبلح الخام، وغيرها من الأصناف عالية الجودة والتى يتم تصنيعها وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات.