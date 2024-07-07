موعد صرف معاشات شهر يوليو للمعلمين.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن موعد صرف معاشات يوليو 2024 للأعضاء والورثة.

وبحسب النقابة، فإن موعد صرف المعاشات هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو 2024.

وقال خلف الزناتي، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة.

ولفت إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أي ما يقترب من الضعف.

وأشار إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده.