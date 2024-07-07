أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة وارد حدوثه في أي لحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن على إسرائيل التخلي عن "نيتها في نشر الصراع في المنطقة"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها للصحفيين، اليوم الأحد، لدى عودته إلى تركيا قادما من ألمانيا، بعد حضوره مباراة منتخب بلاده مع هولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقال الرئيس التركي: "على إسرائيل التخلي عن نيتها نشر الصراع في المنطقة، وعلى الدول الغربية - لا سيما الولايات المتحدة - أن تتخلى عن دعم إسرائيل في هذا الصدد".

وأشار أردوغان إلى "محادثات جرت بين رئيس الموساد ومسؤولين من حركة حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار".

وأضاف: "يقولون إن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث في أي لحظة، بمعنى أنه قد تصلنا أخبار جيدة بأي لحظة من هناك، لكن الأمر كله يتعلق بمواقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".