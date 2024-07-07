عقب هجوم بالمسيرات الأوكرانية.. انفجارات كبيرة في ممر إمدادات الجيش الروسي جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قالت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرات أوكرانية بدون طيار تسبب في وقوع عدة انفجارات في منطقة فارونيش بجنوب روسيا.

وقال حاكم المنطقة الكسندر جوسيف عبر تطبيق "تليجرام" إن أغراضا تحتوى مواد متفجرة انفجرت عقب إسقاط طائرات درون أوكرانية بالقرب من بودجورينسكي، جنوب العاصمة الإقليمية فارونيش.

وذكرت شبكة "أوكرانسكا برافدا" الأوكرانية إنه تم استهداف مخزن يضم صواريخ تابعة للجيش الروسي، وتبلغ مساحته 900 متر مربع وذخيرة دبابات وقذائف مدفعية. ولم تؤكد السلطات الروسية هذا التقرير، ولكن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سحب دخان كثيفة تتصاعد في السماء.

وأفاد شهود عيان بوقوع انفجارات و انبعاث دخان فوق بودجورينسكي، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية حالة الطوارئ. وقال جوسيف إنه تم نقل سيدتين من كبار السن إلى المستشفى.

ويشار إلى أن منطقة فارونيش، التي تعد ممرا رئيسيا لإمدادات القوات الروسية، تعرضت أكثر من مرة للهجمات الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن روسيا هاجمت أكثر من 80 هدفا للبنية التحتية في أوكرانيا.