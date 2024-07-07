إقالة رئيس مدينة المنشأة فى جولة ميدانية لمحافظ سوهاج -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وذلك خلال جولة ميدانية، لاحظ خلالها تردي مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق بالمدينة والقرى التي تفقدها، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إجرائه جولات ميدانية بجميع مدن وقرى المحافظة تباعًا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مكافأة للمجتهدين، ومحاسبة للمقصرين، لافتًا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على الوصول بسوهاج إلى مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع أبنائها المخلصين.

شملت جولة المحافظ بالمنشأة، تفقد سوق أولاد سلامة الحضري الجديد، ووجه مسئولي الطرق بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى قرية أولاد سلامة، بداية من سور مطار سوهاج الدولي، وحتى السوق الجديد بالقرية، على أن تشمل الأعمال رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الإنارة، وذلك تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى السوق بسهولة ويسر.

كما تفقد "سراج" خلال جولته بالمنشاة بعض طرق قرى أولاد علي، الخنانسة شرق، الزوك، ومدخل مدينة المنشاة، مبديًا استياءه من سوء حالة الطرق، وعدم تمهيدها بالشكل اللائق.