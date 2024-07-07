شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: جهود مصر لاحتواء الأزمة السودانية تعكس قوتها الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، وسعيها الدؤوب لاحتواء الأزمة السودانية وإرساء السلام في ربوع هذا البلد الشقيق.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار، التحية والشكر والتقدير العميق للرئيس السيسي على كافة جهوده الحثيثة التي تهدف حقن الدماء وتحقيق ركائز السلام والحفاظ على مقدرات الأشقاء واعتبارها مصيرا مشترك.

وقال النائب عصام خليل، في بيان صادر عن الحزب، إن رعاية مصر لمؤتمر "معاً لوقف الحرب في السودان" الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تُجسّد دورها المحوري كقوة إقليمية رائدة تسعى جاهدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأظهرت مصر، من خلال كرم ضيافتها وحسن سعيها، التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني في محنته، وإيجاد حلول سلمية تُنهي الصراع وتُعيد الأمن والاستقرار إلى السودان.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرص مصر على جمع القوى السياسية والوطنية السودانية على مائدة الحوار، يُعدّ خطوة هامة نحو تحقيق التوافق الوطني وإيجاد أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة.

كما نثمن جهود القوى السياسية السودانية خلال المؤتمر، واتفاقها على وقف الحرب وحماية المدنيين، والسعي لتحقيق المصالحة الشاملة، منوها إلي أن إلتزام مصر بدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، يُؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر على وحدة السودان واستقراره وازدهاره.

واختتم نسأل الله التوفيق والسداد للقيادة السياسية المصرية في رعايتها إرساء السلام ووئد الصراع حتي يجتاز السودان الشقيق الأزمة بفضل إرادة شعبه ورشادة الحكماء ، وبفضل الدعم الإقليمي والدولي، سينجح في تجاوز هذه المحنة.