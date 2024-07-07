شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يبعث رسالة شكر لـ"سامح شكرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برقية شكر للسفير سامح شكرى وزير الخارجية السابق علي ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية أثناء تولية وزارة الخارجية.

وقال "درويش" في برقيته:" يسعدني وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التحية والتقدير على ما بذلتموه من جهد وعمل أثناء توليكم وزارة الخارجية المصرية في وقت قد يكون الأصعب في تاريخ مصر الحديثة.

وتابع :"ولقد لمسنا بأنفسنا كيف كنتم وأعضاء الوزارة تعملون بلا كلل ولا ملل من أجل إعلاء شأن الدولة المصرية حيث كان التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة ولجنة العلاقات الخارجية على أعلى مستوى وتشهد بأنكم حرصتم دوماً على إطلاع نواب الشعب المصري على كافة المستجدات على الساحة الدولية أو ما يخص علاقات مصر الثنائية والإقليمية.

واختتم برقيته قائلا: "ننتهز هذه الفرصة لتتقدم أطيب التمنيات بدوام الصحة والسداد ولمصرنا الغالية التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

بيان رئيس لجنة العلاقات الخارجية