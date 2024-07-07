شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هـ، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركات على مصر وشعبها، وأن يمنّ على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

يذكر أن دار الافتاء أعلنت أن الأحد 7 يوليو أول أيام شهر محرم، وأكدت دار الإفتاء أن التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.