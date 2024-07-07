شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 03:39 م

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح، لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، بداية من يوم 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاثة أيام.

تقدم الطلبات بمقر إدارة الصندوق فى الطابق الثانى بمبنى النقابة.

وجاءت الشروط والأوراق المطلوبة كالآتى:

1- أن يكون مشتركًا بصندوق تكافل الصحفيين، ومضى على عضويته ستة أشهر على الأقل.

2- أن يكون مسددًا لاشتراك شهر أبريل 2024م، على الأقل.

3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى القضايا الماسة بالشرف، أو الاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة، والعمل بالصندوق بأجر، وذلك فيما عدا المدير المسئول.

5- تقديم صورة البطاقة الشخصية، وكارنيه النقابة.

6- سداد دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

7- سداد مبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

