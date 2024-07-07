شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالأحد، 07 يوليو 2024 03:39 م
أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح، لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، بداية من يوم 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاثة أيام.
تقدم الطلبات بمقر إدارة الصندوق فى الطابق الثانى بمبنى النقابة.
وجاءت الشروط والأوراق المطلوبة كالآتى:
1- أن يكون مشتركًا بصندوق تكافل الصحفيين، ومضى على عضويته ستة أشهر على الأقل.
2- أن يكون مسددًا لاشتراك شهر أبريل 2024م، على الأقل.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى القضايا الماسة بالشرف، أو الاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة، والعمل بالصندوق بأجر، وذلك فيما عدا المدير المسئول.
5- تقديم صورة البطاقة الشخصية، وكارنيه النقابة.
6- سداد دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.
7- سداد مبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.
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