شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل زكريا تثمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادراته التنموية والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل زكريا قطب، جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومساهماته ومبادراته التنموية، ومبادراته لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى ساهم في تعميق وتوطيد أهمية العمل الأهلي ودور المجتمع المدني في مساندة ودعم الدولة.

وقالت النائبة أمل زكريا، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم جهودا كبيرة منذ إنشائه وحتى الآن، حيث ساهم في دعم قرابة الـ 28 مليون مستفيد من مبادراته في مختلف المحاور، وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية واستفاد منه ملايين المصريين، بمساعدات غذائية بكل أنواعها بجانب الملايين من المستفيدين من الخدمات الصحية بجانب إتاحة فرص عمل لذوى الإعاقة، فضلا عن مشاركته مع الدولة في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني يرتكز في عمله على عدة محاور تشمل التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، مشيدة بدور التحالف في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامة لهم، حيث إن التحالف سلم لـ أكتر من 1,400 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم، بجانب حرصه على سد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر التي ينقصها بعض الاحتياجات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي للمواطنين.

ولفتت زكريا، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في تقديم الدعم لأشقائنا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قامت مبادرات التحالف بالدعم الأكبر للأشقاء في فلسطين عن طريق إطلاق 5 قوافل لدعم الأهالي في فلسطين محملين بـ 45 ألف طن من المواد الغذائية.