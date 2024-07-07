شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران الجديد للعاملين: نبدأ عهدا جديدا نستكمل فيه البناء والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

طالب الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالقطاع ببدء عهد جديد يرتكز على مواصلة العمـل واستكمال مسيرة البناء والتطوير، وقال الحفنى إننى على ثقة كبيرة فى جهودكم خلال الفترة القادمة، كما أننى سأكون لكم الداعم وسأسعى جاهدًا على قدر المستطاع لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجهكم للارتقاء منظومة الطيران المدنى المصرى. جاء ذلك فى رسالة الوزير الأولى للعاملين بالقطاع بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446 هــ.

ووجه الحفنى الشكر والتقدير للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى السابق على جهوده المخلصة خلال فترة توليه القطاع، وقال الحفنى لقد كانت رؤيته وعمله الدوؤب حجر الأساس الذى سنواصل البناء عليه، متمنيًا له التوفيق فى المرحلة القادمة.

وأشار الحفنى إلى إنه أحد أبناء هذا القطاع العريق، منذ 37 عامًا، ولديه رحلة طويلة داخل القطاع زادته فهمًا للتحديات والفرص التى تواجه القطاع وكيفيه استغلالها للنهوض به، وتابع الحفنى بناء عليه فإن التزامنا بالتميز سيكون هو الداعم للنجاح والتفوق، وتفانيكم وحرفيتكم هما المفتاح الرئيسى لتحقيق هذا الهدف، وأنتم العنصر الرئيسى لنهضه هذا القطاع وتقدمه.