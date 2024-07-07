اعلن قيادي في حركة "حماس" لـ "فرانس برس"، بان "الحركة وافقت أن تنطلق المفاوضات حول الاسرى من دون وقف إطلاق نار دائم".
وذكّر بأن "حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم لتخوض مفاوضات حول الاسرى"، مضيفًا "هذه الخطوة تم تجاوزها حيث أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار".
وتابع "حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، حيث وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار الدائم".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في حماس لفرانس برس: الحركة وافقت أن تنطلق المفاوضات حول الاسرى من دون وقف إطلاق نار دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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