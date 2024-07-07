الرئيس الإسرائيلي: غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة الأسرى وواجبنا استعادتهم

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إطلاق سراح الأسرى من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأعرب هرتسوج، في منشور على منصة (إكس)، عن تضامنه مع عائلات ضحايا هجوم "طوفان الأقصى" ، مؤكدا التزام دولة إسرائيل باستعادة الأسرى ، وقال إن هذا هو التزام مُطلق.

وأضاف "نحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة ، شعب إسرائيل لا ينساهم ولو للحظة واحدة ، الأمة كلها تريد عودتهم ، والأغلبية المطلقة تؤيد صفقة الأسرى ، واجب الدولة هو إعادتهم، وهذا في قلب إجماع الأمة"..

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بلبنان

استهدفت غارة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على بلدة الناقورة بلبنان منزلا يعود لآل مهدي، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام، أن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق أجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط.

كما حلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط ، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب.

"مركز سلمان للإغاثة": الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية في غزة

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني مع إغلاق جميع المعابر ووضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية والطبية ، خاصة مع شح المستلزمات والمواد الغذائية في غزة.

وحذر الجطيلي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم ـ من عواقب تفاقم الوضع الإنساني مع استمرار العدوان الغاشم واستهداف المدنيين والطواقم الطبية والعاملين في المنظمات الدولية في غزة .. مستنكرا في الوقت نفسه عمليات القصف الإسرائيلية التي استهدفت 3 موظفين عاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مما أدى إلى استشهادهم في الحال.

وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الأردن لإدخال المساعدات سواء طبية أو غذائية لأهالي غزة في محاولة لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية داخل القطاع .. مؤكدا حرص السعودية على دعم العمل الإنساني في قطاع غزة وإيصال المساعدات للأشقاء داخل القطاع بجميع الطرق والأساليب الممكنة والتغلب على مشكلة إغلاق المعابر البرية والبحرية من خلال عمليات الإسقاط الجوي.

وأوضح المسؤول السعودي أن من أبرز التحديات التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدات إلى غزة استمرار الحرب والعدوان الغاشم ضد المدنيين الفلسطينيين..مشددا على ثبات موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.