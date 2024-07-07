أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية العديد من التحالفات السياسية المهمة، أبرزها تحالف أقصى اليمين، ويتكون من حزب التجمع الوطني الذي انبثق عام 2018 من الجبهة الوطنية.

ويدعو هذا التحالف إلى الحد من الهجرة ومراجعة مفهوم الجنسية، كما يسعى للحد من نفوذ الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في السياسات التجارية والاقتصادية ومراجعة نظام شينغن للحدود الأوروبية.

كما يمثل تحالف تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوة مهمة في الانتخابات. ينتمي تحالف “معا” الليبرالي بزعامة ماكرون إلى تيار الوسط الليبرالي، وهو تحالف مركب ومرحلي لا يقوم على أيديولوجيا موحدة، بل مبادئ وتصورات متنوعة تجمع أطرافا وشخصيات من تيارات اليسار والوسط

فرنسا: 26.63% شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 (حيث بلغت 18.99%).

وأوضحت وزارة الداخلية- في بيان، اليوم- أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.

وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".

ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وُصفت بالتاريخية يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي. وحصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه خلال الجولة الأولى على نسبة 33.15% من الأصوات، بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04%.