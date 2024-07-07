لافروف: روسيا تبني موقفها فقط على الإجراءات الملموسة التي يتخذها قادة أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو ستبني موقفها فقط على ما تفعله القيادة الأوكرانية فعليا وليس على الأقوال.

وقال لافروف ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، تعليقاً على اللهجة المتغيرة لتصريحات كييف ، "قد تقول كييف شيئاً معاكساً غداً ، سننظر إلى الإجراءات الملموسة ونحكم عليها ، ومن الأفضل ألا نبني سياستنا على ما يقولون، بل أن نحدد أفعالنا من خلال المهام المحددة ضمن العملية العسكرية الخاصة".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه لا يريد أن يطول الصراع ويخطط لتوضيح خطته لإنهائه قبل نهاية العام الحالي ، وأكد السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا منفتحة على أي حوار بشأن أوكرانيا، بما في ذلك عبر الوسطاء، لكنها ستنفذ أهدافها في أي حال.

وقال مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك إن أوكرانيا يمكن أن تسلم مقترحاتها للسلام إلى روسيا عبر وسطاء من دولة ثالثة ، لكنه أكد أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي زار كييف وموسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا يمكنه القيام بدور هذا الوسيط.

وفي 14 يونيو، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحاً جديداً للسلام بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا ، ومن ثم، تصر روسيا على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، فضلاً عن منطقتي خيرسون وزابوروجي، وإعلان أوكرانيا وضعها خارج الاتحاد الأوروبي والدول غير النووية، ونزع سلاحها، ورفع العقوبات الروسية ، وحذر بوتين من أنه إذا رفضت أوكرانيا والغرب هذه الشروط، فإنها قد تتغير في المستقبل ، ورفضت كييف هذا الاقتراح.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية غير مقبولة ، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت لاحق إلى أن تصريحات كييف بشأن التسوية السلمية لا تأخذ في الاعتبار الحقائق الحالية.