حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 ‏الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حزب الله استهداف مقر قيادة الفرقة 91 ‏الإسرائيلية في ثكنة إييليت بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

جيش الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، في نبأ عاجل، بإصابة ثلاثة إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على أحد المباني بالجليل الغربي.

وكان حزب الله قد أعلن شن العديد من الهجمات على مواقع إسرائيلية، حيث أعلن اليوم الأحد، استهداف ‏موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان أيضا، إنه بعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، تم استهدافهم بالصواريخ الموجهة وإصابتهم بشكلٍ مباشر.

وأضاف أن النيران اندلعت في الموقع المستهدف، كما سقط جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب اللهمنذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بلبنان دون وقوع إصابات

استهدفت غارة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على بلدة الناقورة بلبنان منزلا يعود لآل مهدي، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام، أن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق أجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط.

كما حلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط ، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب.