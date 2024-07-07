"59.71 %" نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية عند الساعة الخامسة مساء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغت حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس) 59.71% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، وهو نفس الرقم تقريبا (بارتفاع طفيف) الذي تم تسجيله خلال الجولة الأولى من الانتخابات (59.39%).

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، إلى زيادة في نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية 2024 في تمام الساعة الخامسة مساء مقارنة بما تم تسجيله خلال الجولة الثانية من انتخابات عام 2022 التي بلغت وقتها 38.11%.

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد في فرنسا أمام نحو 49 مليون ناخب، مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 577 نائبا في البرلمان، يمثلون عددا من الأحزاب والتحالفات السياسية على رأسهم التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ظل يصدر استطلاعات الرأي لنوايا التصويت.

ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، ويظل حتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.

ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو الماضي، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.