بالأيام والتواريخ.. جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجاري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012