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بالأيام والتواريخ.. جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجاري.

ووفقا للمديرية، فإن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي جاء كالآتي:

_ الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية.

_ الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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