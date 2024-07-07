بالأيام والتواريخ.. جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجاري.
ووفقا للمديرية، فإن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي جاء كالآتي:
_ الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية.
_ الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.
-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.
-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.