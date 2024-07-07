محافظ الأقصر يوجه بتشجير الشوارع للحد من ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل مدينة الأقصر، برفقة د. هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء د. علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات البياضية وأرمنت، واستمع لمطالب السائقين والأهالي بخصوص توفير أماكن انتظار محمية من حرارة الشمس. كما تفقد حمام السباحة الأوليمبي، موجهًا بضرورة تسريع أعمال الصيانة والتطوير لافتتاحه في أقرب وقت.

شملت الجولة أيضًا تفقد السوق الحضري للخضار في حي وسط، حيث وجه المحافظ ببحث سبل تشغيله لخدمة المواطنين. وزار شارع المحطة والشوارع الجانبية، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة ومنع العشوائيات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط العام وتدعيم الهوية البصرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقف الأقاليم، موجهًا بسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتطويره ورفع كفاءته.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة تشجير الطرق والجزر والبردورات وزيادة الزراعات في الميادين والأرصفة، ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة وتحسين المنظر العام ومنع التلوث البصري.

كما أكد المحافظ على أهمية مراجعة تراخيص عربات الحنطور وإلزام سائقيها بوضع الحفاضات للحفاظ على النظافة العامة. استمع المحافظ أيضًا إلى مطالب المواطنين، واعدًا بأن تشمل أعمال التطوير ملفات رئيسية تمس مصلحة المواطن في المقام الأول.