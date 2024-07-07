شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى ينظم حملات توعية للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية بحزب الشعب الجمهورى، تنفيذ الحملة التوعوية للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، بالتعاون مع أمانتي المرأة والعلاقات العامة والمراسم بمحافظات الدقهلية، والأقصر، وأسوان، والتي تتم بالتنسيق مع مستشفى بهية في مختلف المحافظات المصرية.

تأتي هذه الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي يتحمله حزب الشعب الجمهوري تجاه المجتمع، وتهدف إلى توعية السيدات، والحد من انتشار المرض من خلال الكشف المبكر.

وفي هذا الإطار، يؤكدُ الحزب على كامل دعمه ومساندته للسيدات المصريات العظيمات المثابرات، محاربات سرطان الثدي في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يدعو الحزب أيضًا جميع السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي للاطمئنان على صحتهن.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة التوعوية للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، تأتي بالتنسيق بين حزب الشعب الجمهوري ومستشفى بهية، في كافة محافظات الجمهورية، في غضون الفترة من يونيو الماضي وحتى أغسطس المقبل.



حملات توعيه



حملات توعيه من سرطان الثدى