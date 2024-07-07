باسيل أبرق إلى بزشكيان مهنئاً: ثقة الشعب الايراني بكم انعكست اصواتًا في صناديق الاقتراع

أبرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان مهنئاً. وأكد باسيل في برقيته أنّ "ثقة الشعب الايراني بكم انعكست اصواتًا في صناديق الاقتراع"، متمنياً لبزشكيان "التوفيق والنجاح في ولايته لما فيه عزّة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وخير الشعب الايراني".

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