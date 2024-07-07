اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان اقتراح الاسرى الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة الاسرى دون التنازل عن أهداف الحرب، واكد بان أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.
واوضح نتانياهو في تصريح له، بانه يجب ألا يتيح الاتفاق تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، واكد بانه لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة بموجب الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: اقتراح الهدنة الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة الاسرى دون التنازل عن أهداف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.