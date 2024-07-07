نتانياهو: اقتراح الهدنة الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة الاسرى دون التنازل عن أهداف الحرب

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان اقتراح الاسرى الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة الاسرى دون التنازل عن أهداف الحرب، واكد بان أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

واوضح نتانياهو في تصريح له، بانه يجب ألا يتيح الاتفاق تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، واكد بانه لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة بموجب الاتفاق.