شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بطائرات أوكرانية يُحدث انفجارات كبيرة جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت طائرات أوكرانية هجومًا دون طيار، تسببت في وقوع عدة انفجارات بمنطقة فارونيش بجنوب روسيا.

وذكر حاكم المنطقة الكسندر جوسيف، أن أغراضا تحتوى مواد متفجرة انفجرت عقب إسقاط طائرات درون أوكرانية بالقرب من بودجورينسكي، جنوب العاصمة الإقليمية فارونيش. هجوم أوكراني على مخزن صواريخ روسي وأشارت شبكة أوكرانسكا برافدا الأوكرانية إلى استهداف مخزن يضم صواريخ تابعة للجيش الروسي، وتبلغ مساحته 900 متر مربع وذخيرة دبابات وقذائف مدفعية.

ولم تؤكد السلطات الروسية هذا التقرير، ولكن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سحب دخان كثيفة تتصاعد في السماء.

وبحسب شهود عيان، وقعت انفجارات وانبعاث دخان فوق بودجورينسكي، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية حالة الطوارئ، ونقلت سيدتين من كبار السن إلى المستشفى. إمدادات القوات الروسية ويشار إلى أن منطقة فارونيش، التي تعد ممرًا رئيسيًا لإمدادات القوات الروسية، تعرضت أكثر من مرة للهجمات الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن روسيا هاجمت أكثر من 80 هدفًا للبنية التحتية في أوكرانيا.