توقعات بفوز حاكمة طوكيو بولاية ثالثة

من المتوقع أن تفوز حاكمة طوكيو الحالية يوريكو كويكي، بإعادة انتخابها رئيسة للعاصمة اليابانية لفترة ولاية ثالثة مدتها أربع سنوات، وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجراها التليفزيون الوطني الياباني (إن إتش كيه).

كما اعتبرت الانتخابات التي جرت بمثابة اختبار لحزب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحاكم، والذي يدعم أول امرأة لقيادة حكومة مدينة طوكيو.

قوة سياسية

وتتمتع طوكيو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة بقوة سياسية وثقافية هائلة، وميزانية تعادل ميزانية بعض الدول، وهي واحدة من أكثر المناصب السياسية نفوذًا في اليابان.

وقد تحدى 55 مرشحًا كويكي، وكان من بين أبرز المتنافسين امرأة ــ وهي عضوة سابقة في البرلمان ذات ميول ليبرالية تستخدم اسمها الأول فقط، رينهو، وكانت مدعومة من أحزاب المعارضة.

وبعد دقائق من ظهور استطلاعات الرأي التي توقعت فوزها، ظهرت كويكي في مقر حملتها الانتخابية في طوكيو واحتفلت بشكر الناخبين الذين اختاروها.

وقالت «أعتقد أن الناخبين منحوني تفويضًا لإنجازي خلال السنوات الثماني الماضية»، وتعهدت بالدفع نحو المزيد من الإصلاحات والدعم لسكان طوكيو.

وقالت «إنني أدرك تمامًا حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقي، وسأواجه ولايتي الثالثة بكل جسدي وروحي».

الحملة الانتخابية

ويشكل فوز كويكي ارتياحًا لحزب كيشيدا المحافظ الحاكم، والذي كانت مرتبطة به منذ فترة طويلة، وقد دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تنتمي إليه كيشيدا وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، حملتها الانتخابية بشكل غير رسمي.

وانتقدت رينهو، التي ترشحت كمستقلة ولكنها تحظى بدعم من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي والحزب الشيوعي الياباني، ارتباط كويكي بحزب كيشيدا، الذي عانى من فضيحة واسعة النطاق تتعلق بأموال غير مشروعة.

وكان فوز رينهو ليشكل انتكاسة كبرى لفرص كيشيدا في تصويت قيادة الحزب في سبتمبر.

وفي حين اكتسبت المرأتان البارزتان اهتمامًا وطنيًا، فقد اكتسبت شينجي إيشيمارو، رئيسة بلدية مدينة أكيتاكاتا في هيروشيما سابقًا، شعبية كبيرة بين الناخبين الشباب.

القضايا السياسية

وكانت القضايا الرئيسية في الحملة تشمل التدابير الخاصة بالاقتصاد، والقدرة على الصمود في وجه الكوارث في طوكيو، وانخفاض أعداد المواليد. فعندما انخفض معدل الخصوبة الوطني في اليابان إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.2 طفل لكل امرأة العام الماضي، كان معدل طوكيو 0.99 هو الأدنى على مستوى البلاد.

وركزت سياسات كويكي على توفير الدعم للآباء المتزوجين الذين ينتظرون ولادة أطفال، وأولئك الذين يربون الأطفال.

ودعت رينهو إلى زيادة الدعم للشباب لمعالجة مخاوفهم بشأن الوظائف والاستقرار المالي، بحجة أن ذلك من شأنه أن يساعد في تحسين فرص الزواج وتكوين الأسر.

وكان هناك محور آخر للاهتمام وهو إعادة تطوير منطقة المتنزهات المحبوبة في طوكيو، جينجو جاين، والتي وافقت عليها كويكي، ولكنها واجهت في وقت لاحق انتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية والتأثير البيئي المشتبه به.

مناصب وزارية

وكويكي، المذيعة التليفزيونية السابقة الأنيقة والمتمرسة في التعامل مع وسائل الإعلام، أنتخبت لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 1992 عن عمر يناهز الأربعين.