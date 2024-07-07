تنحي نتنياهو يتصدر مطالب الإسرائيليين

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين في تل أبيب بعد أن أغلق آلاف الأشخاص طريقًا سريعًا للتظاهر ضد الحكومة. وتجمع المتظاهرون في طريق مزدحم وأشعلوا النيران والقنابل بينما حاولت الشرطة السيطرة على المظاهرة باستخدام مدافع المياه، وحاول ضباط الخيول إخلاء الشوارع.

ويأتي ذلك في إحياء ذكرى مرور تسعة أشهر على بدء الحرب في غزة، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي والضغط من أجل وقف إطلاق النار لإعادة العشرات من الرهائن المحتجزين لدى حماس.

إنهاء الحرب

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي اكتسبت فيه الجهود المبذولة منذ فترة طويلة للتوصل إلى هدنة زخما الأسبوع الماضي؛ عندما تخلت حماس عن مطلب رئيسي يتعلق بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب. ولا تزال حماس تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم، في حين تعهد نتنياهو بمواصلة القتال حتى تدمير حماس.

يوم الاضطراب

وبدأ «يوم التعطيل» وهو نفس الوقت الذي أطلق فيه مسلحو حماس الصواريخ الأولى تجاه إسرائيل في الهجوم الأولي. وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية والتظاهر أمام منازل وزراء الحكومة.

وبالقرب من الحدود مع غزة، أطلق المتظاهرون الإسرائيليون 1500 بالون أسود وأصفر، ترمز إلى المواطنين الذين قتلوا واختطفوا.

ونجحت الولايات المتحدة في حشد العالم خلف اقتراح لوقف إطلاق النار على مراحل، حيث تفرج حماس عن الأسرى المتبقين في مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. ولكن حماس تريد ضمانات من الوسطاء بأن الحرب سوف تنتهي، في حين تريد إسرائيل الحرية لاستئناف القتال إذا استمرت المحادثات بشأن إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الرهائن.

وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وأنها ستستأنف الحرب بعد فترة توقف لإطلاق سراح الرهائن.

وتواصل إسرائيل محاربة جيوب المسلحين الفلسطينيين في مختلف أنحاء غزة بعد أشهر من القصف العنيف والعمليات البرية التي دمرت المدن الكبرى في القطاع، ودفعت معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفي كثير من الأحيان عدة مرات.

مقيدة الأيدي

وقال مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إنه تم انتشال جثث ثلاثة فلسطينيين من منطقة معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل. وذكر بيان للمستشفى أنهم كانوا مقيدين بالأصفاد، وشاهد مراسل وكالة AP إحدى الجثث مقيدة اليدين.

الغارات المستمرة

وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استمرت طوال الليل وحتى يوم الأحد عن مقتل 13 فلسطينيًا على الأقل، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين. وقُتل ستة في غارة على منزل في بلدة الزوايدة بوسط غزة، وفقًا لمستشفى شهداء الأقصى.

وأسفرت غارة على مدرسة تحولت إلى مأوى في مدينة غزة عن مقتل أربعة أشخاص.

اقتراح واشنطن

الصفقة المرحلية التي اقترحتها واشنطن سوف تبدأ بوقف إطلاق نار «كامل وشامل» لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن المسنين والمرضى والنساء في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. وخلال هذه الأيام الـ 42، وسوف تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة.

مدينة أشباح

كانت رفح تؤوي أغلب سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة. أما اليوم فقد تحولت إلى مدينة أشباح مغطاة بالغبار.

حيث دمرت الرصاصات جدران المباني السكنية المهجورة وحطمت نوافذها. ويمكن رؤية غرف النوم والمطابخ من الطرق المليئة بأكوام الأنقاض التي ترتفع فوق المركبات العسكرية الإسرائيلية المارة. ولم يبق سوى عدد قليل من المدنيين.

وتقول إسرائيل إنها هزمت تقريبا قوات حماس في رفح - وهي المنطقة التي تم تحديدها في وقت سابق من هذا العام على أنها المعقل الأخير للجماعة المسلحة في غزة.

أدى التوغل الإسرائيلي في رفح إلى:

إغلاق أحد المعبرين الرئيسيين المؤدين إلى جنوب غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن القليل من المساعدات يمكن أن تدخل من المعبر الرئيسي الآخر ـ معبر كرم أبو سالم ـ لأن الطريق خطير للغاية والقوافل معرضة لهجمات الجماعات المسلحة التي تبحث عن السجائر المهربة.

بالإمكان رؤية صف من الشاحنات على الجانب الغزي من معبر كرم أبو سالم، ولكن الشاحنات كانت بالكاد تتحرك؛ وهي علامة على مدى فشل تعهد إسرائيل بالحفاظ على الطريق آمنًا من أجل تسهيل تسليم المساعدات داخل غزة.