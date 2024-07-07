السعودية تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2024 بمدينة نيويورك، الذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

13 جهة حكومية

ويرأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من 13 جهة بالقطاع الحكومي.

وسيضم وفد المملكة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.

وستقدم المملكة، ممثلة في الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، هذا العام تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلًا معمقًا للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.

أهداف التنمية المستدامة

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية المملكة 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت المملكة مراجعات وطنية طوعية بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى في عامي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024 ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان «تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة» بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين. وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناح على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، تستعرض من خلاله أهمية مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر». كما يستعرض الجناح تحضيرات المملكة القائمة لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته السادسة عشرة لمكافحة التصحر «كوب 16» ديسمبر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض.

وقد شاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويًا منذ 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

أهداف للتنمية المستدامة

القضاء على الفقر

القضاء التام على الجوع

العمل المناخي

السلام والعدل والمؤسسات القوية

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف