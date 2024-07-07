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تهنئة حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، الحاكم العام لجزر سليمان ديفيد فوناغي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جزر سليمان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، برقية تهنئة، إلى الحاكم العام لجزر سليمان لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جزر سليمان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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