شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مُستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة.

وقال مُستشفى العودة بمخيم النصيرات، إنه تم استقبال شهيدين تم استهدافهما على جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن شخصين استشهدا، إثر قصف الاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مطعم شعفوط بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال غرب غزة، وتدمر أجزاء منها.

واستشهد رجل بقصف مدفعية الاحتلال قرب الصالة الذهبية غرب مدينة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت شهيدًا وجرحى جراء قصف الاحتلال استهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 38153 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الرئيس الإسرائيلي: غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة الأسرى وواجبنا استعادتهم

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إطلاق سراح الأسرى من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأعرب هرتسوج، في منشور على منصة (إكس)، عن تضامنه مع عائلات ضحايا هجوم "طوفان الأقصى" ، مؤكدا التزام دولة إسرائيل باستعادة الأسرى ، وقال إن هذا هو التزام مُطلق.

وأضاف "نحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة ، شعب إسرائيل لا ينساهم ولو للحظة واحدة ، الأمة كلها تريد عودتهم ، والأغلبية المطلقة تؤيد صفقة الأسرى ، واجب الدولة هو إعادتهم، وهذا في قلب إجماع الأمة"..

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بلبنان

استهدفت غارة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على بلدة الناقورة بلبنان منزلا يعود لآل مهدي، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام، أن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق أجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط.

كما حلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط ، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب.