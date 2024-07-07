شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة.

وقال مستشفى العودة بمخيم النصيرات، إنه تم استقبال شهيدين تم استهدافهما على جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن مواطنين استشهدا، إثر قصف الاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مطعم شعفوط بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية للمرة الثانية على التوالي مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال غرب غزة، وتدمر أجزاء منها.

واستشهد مواطن بقصف مدفعية الاحتلال قرب الصالة الذهبية غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت شهيدا وجرحى جراء قصف الاحتلال استهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.