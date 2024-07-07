اليمن يدين قصف الإحتلال لمدرسة تابعة لـ "الأونروا" في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الجمهورية اليمنية، الأحد، بشدة الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

ودعت الخارجية اليمنية، في بيان لها، إلى وضع حداً للانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وجددت الوزارة، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق وكالة سبأ الحكومية.