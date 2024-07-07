محافظ كفر الشيخ: ما ينفعش يطلع من عندي مسؤول مختلس (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري العموم ومديري إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية، في قاعات المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

بدأ محافظ كفر الشيخ كلمته قائلًا: "يسعدني ويشرفني تكليف رئيس الجمهورية لي بمنصب محافظ كفر الشيخ العريقة. كما أنني أمتلك إرادة وعزيمة كبيرة لأنجح وأسهم في تقدم المحافظة. أطمح أن تحتل المحافظة المرتبة الأولى دائمًا، ولا أقبل بالنجاح إلا بنسبة 100%. النجاح بنسبة 99% لا يعتبر نجاحًا بالنسبة لي."

وأضاف قائلاً: "هذا ليس شعارًا بل حقيقة. يتطلب النجاح والازدهار جهدًا وتفانيًا، والتميز يحتاج جهدًا أكبر. النجاح لا يعتمد على فرد واحد بل يتطلب تعاون الجميع. أنتم أهم أداة في رحلتي نحو تحقيق النجاح للمحافظة."

أكمل محافظ كفر الشيخ حديثه معلنًا: "كل مكان أذهب إليه يصبح بيتي، وأصبحت جزءًا من كفر الشيخ الآن. رضا المواطنين يمثل أولويتي القصوى. نتعامل مع أزمة اقتصادية عالمية أثرت على الاقتصاد المصري، ويجب أن نقف مع المواطنين البسطاء في هذه الظروف ونقدم لهم الدعم اللازم. نحن نعمل بالإيمان بأن الله سيوفقنا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. الفترة القادمة ستكون تحدياتها كبيرة وتتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب على مدار الساعة لمواجهتها."

وأكد المحافظ: "كل شخص مسؤول أمام الله أولاً ثم أمامي. أي مسؤول يُلاحَق بنفسي في حالة ورود أي ملاحظات عليه. ليس من الطبيعي أن يحدث فساد أو رشوة أو غسيل أموال خلال فترة خدمتي."

وختم كلمته بالتأكيد على أهمية مشروعات حياة كريمة ومكافحة التعدي على أملاك الدولة، مع التأكيد على أن الرئيس شخصيًا يتابع هذه المشروعات. كما حث رؤساء المراكز والمدن على التواجد الميداني بين المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها.