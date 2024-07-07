فرنسا.. الحزب الاشتراكي: لن نقبل بخيانة أصوات الفرنسيين والشعب قال لا لليمين المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال زعيم الحزب الاشتراكي اليساري الفرنسي أوليفيه فور، اليوم الأحد، إنه يجب أن "يكون هناك أفاق جديدة تسمح لنا بالنهوض بالبلاد وأن يكون هناك فارق بين ما قبل السابع من يوليو وبعده".

وأكد فور، أن التحالف اليساري الفرنسي، لن نقبل بأي خيانة لأصوات الفرنسيين، موضحا أن الشعب قال لا لليمين المتطرف، معربا عن رفضه سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار فور، إلى أن اليسار الفرنسي حصل على أغلبية نسبية مساء اليوم، مطالبا الخاسرين (اليمين المتطرف) بالإقرار بهذه الهزيمة.

وشدد فور على ضرورة القيام بإصلاح الانقسامات التي تزعزع البلاد، وكذلك العمل على إصلاح قانون التقاعد مع إلغاء القانون الذي تم تمريره سابقا.

وأوضح زعيم الحزب الاشتراكي اليساري الفرنسي، أن الوقت حان لفرض الضرائب على الأثرياء في البلاد، مشددا على ضرورة العمل على ضمان الأمن وتمكين الشرطة من عملها وإجراء إصلاحات.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، لافتة إلى أنه من غير المتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وكشفت أن التقديرات تشير إلى حصول اليسار على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 150 إلى 180 واليمين المتطرف 115 إلى 155.